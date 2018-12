Pd, Zingaretti: “Questo partito ha un futuro perché serve all’Italia

Nel Pd, ha spiegato Zingaretti, “dobbiamo cambiare tutto, non prendiamoci in giro”. Il presidente del Lazio ha aggiunto: “E’ importante costruire una nuova fiducia negli italiani nei confronti di questo partito e soprattutto aprire una nuova fase del rapporto con la società italiana. Io ce la metterò tutta. Non possiamo permettere che questa nostra bellissima Italia venga governata da questo manipolo di incapaci che sta mettendo a rischio il futuro di intere generazioni e del Paese”.

Ma, ha avvertito, “per riconquistare la fiducia bisogna avere idee nuove e anche rinnovare un gruppo dirigente segnato dalle esperienze di questi anni. Cambiare, unire e rinnovare sono tre parole indispensabili”. Ha concluso Zingaretti: “Questo partito ha un futuro perché serve all’Italia. Serve un’alternativa di governo e non esiste alternativa che non abbia come protagonista un nuovo Pd”.