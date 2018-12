Incendio al palazzo di Google nella ‘Silicon Valley’ cinese

Condividi

Un incendio è scoppiato sul tetto dell’ufficio di Google nel distretto tecnologico di Pechino Zhongguancun, noto come la Silicon Valley cinese. Gli uffici sono stati evacuati.

L’incendio, scoppiato alle 11:00 ora locale, ha bruciato il tetto dell’edificio di Google con la facciata in vetro, sprigionando nell’aria un fumo denso e nero. La causa è ancora sconosciuta.

La notizia è arrivata dopo l’allarme bomba alla sede del Menlo Park di Facebook, dove poi non è stato trovato alcun pacco sospetto.

Huge fire this morning on top of the building in Beijing’s Zhongguancun tech district that houses Google’s office. Employee tells me that everyone was evacuated for 20 mins but are now being let back in. Cause still not known. pic.twitter.com/Gvh6DejlLU

— Raymond Zhong (@zhonggg) December 12, 2018