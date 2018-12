Oggi Matteo Renzi ce l’ha con il ministro dell’Istruzione

Uno sproloquio al giorno, toglie il Pd di torno. L’invettiva quotidiana di Renzi oggi è contro il ministro Bussetti.

“Il ministro della pubblica istruzione ha annunciato che scriverà una circolare alle scuole per chiedere che si diano meno compiti a casa durante le vacanze di Natale. Motivazione: almeno i ragazzi stanno di più coi genitori.

Solo a me sembra una frase superficiale? I compiti servono per crescere, per studiare, per migliorarsi. E magari, perché no, i compiti si possono fare anche insieme ai genitori. Ma dire che un ragazzo deve fare meno compiti per avere più tempo libero mi sembra stravagante. Il solito tentativo di lisciare il pelo alla gente, dicendo cose che fanno felici (forse) i destinatari ma che non fanno bene alla nostra comunità.

E soprattutto: ma il ministro della pubblica istruzione non ha niente di meglio da fare che inviare i suoi pensieri per circolare? La prima cosa che hanno fatto è stata tagliare l’alternanza scuola lavoro e chiudere l’unità di missione sull’edilizia scolastica che serviva per migliorare la qualità architettonica delle nostre scuole.” scrive Renzi su Facebook.