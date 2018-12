Ucraina: Poroshenko, l’utile idiota degli Occidentali

Condividi

L’incidente messo in scena il 25 novembre sullo Stretto di Kerč’, in cui tre navi militari ucraine hanno violato le acque territoriali russe ignorando gli avvertimenti ricevuti, porta tutti i segni di una flagrante provocazione da parte delle autorità di Kiev. I russi hanno risposto sequestrando le navi e il personale a bordo, che includeva funzionari del servizio segreto ucraino SBU, come Kiev ha ammesso.

L’operazione era stata pianificata con largo anticipo e indubbiamente con la complicità ad alto livello dell’Occidente.

L’ovvio obiettivo immediato della provocazione – si legge sull’agenzia statunitense EIR – era sabotare il previsto incontro tra Trump e Putin al G20, cosa che sembra essere andata in porto perché Trump ha annullato l’incontro accampando come giustificazione la crisi innescata nello stretto. Ma, come ha fatto notare il Ministro degli Esteri russo Lavrov, le forze dietro la provocazione di Kiev sono le stesse che cercano di destituire Trump negli Stati Uniti.

Un’altra motivazione, menzionata tra gli altri da Vladimir Putin, è tuttavia che nel marzo del 2019 in Ucraina si avranno le elezioni, e attualmente la popolarità del Presidente Poroshenko è così bassa che probabilmente non arriverà neanche al secondo turno.