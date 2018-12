Genova: blitz dei centri sociali a una cena di giovani leghisti, arriva la Digos

Blitz di un gruppo di antagonisti ieri sera in un ristorante del centro storico di Genova dove era in corso una festa dei giovani della Lega, alla presenza del segretario ligure del Carroccio e viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi. Circa 20 militanti dei centri sociali si sono radunati davanti al ristorante ed hanno cominciato ad insultare i leghisti, che avevano organizzato una cena in occasione dell‘anniversario della storica rivolta di Portoria contro gli austriaci del 1746.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha tenuto a distanza i contestatori, permettendo agli esponenti del Carroccio di uscire dal locale in sicurezza.”Abbiamo ricevuto improperi, insulti e minacce -ha spiegato in una nota Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega e coordinatore provinciale dei giovani del Carroccio- non è stata una bella scena nei confronti dei tanti ragazzi che fanno politica per passione senza essere figli di papà. Questa -ha sottolineato- è l’ennesima dimostrazione che la libertà di manifestazione in questo Paese non è concessa se non sei allineato al pensiero unico della sinistra”.