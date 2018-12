Dopo la ‘bibitara’, la bagnina: Pamela Anderson nuovo idolo del Pd

Condividi

Della bibitara abbiamo parlato qui, ma ora i piddini hanno un nuovo idolo: la bagnina di Baywatch, cioé Pamela Anderson, la bionda della serie televisiva, che è scesa in campo contro le politiche migratorie di Salvini e la risposta ai gilet gialli del Presidente francese Macron.

L’attrice, atteggiandosi a esperta di politica, ha criticato duramente le posizioni del ministro dell’Interno italiano: “Salvini ha recentemente affermato che ‘Macron è un problema per i francesi’, il che significa che ciò che sta accadendo attualmente in Francia, con le proteste gilet gialli, è qualcosa che riguarda solo i francesi. Questo è sbagliato. La soluzione non è più Macron o più Salvini, che hanno bisogno l’uno dell’altro e si rafforzano a vicenda. La soluzione non può che essere un risveglio pan-europeo che attraversi i confini e le nazionalità, in grado di affrontare la profonda crisi economica, sociale ed ecologica dell’Europa oggi”.