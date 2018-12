ONU: per il 2019 abbiamo bisogno di 21,9 miliardi di dollari

GINEVRA, 4 DIC – L’Onu prevede che nel 2019 quasi 132 milioni di persone in 42 Paesi del mondo avranno bisogno di assistenza e protezione umanitaria, molti a causa dei conflitti che restano la principale causa degli interventi umanitari. Da parte loro, l’Onu e le organizzazioni partner mirano ad aiutare 93,6 milioni di persone, le più vulnerabili, per fornire cibo, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione, protezione e altre forme di assistenza, secondo l’appello umanitario mondiale (Global Humanitarian Overview 2019) presentato oggi a Ginevra dal coordinatore Onu degli aiuti di emergenza Mark Lowcock.

Il finanziamento richiesto nel 2019 è di 21,9 miliardi di dollari. Questa cifra non include i fondi necessari per gli aiuti in Siria, che saranno confermati con la finalizzazione del Piano di risposta umanitaria 2019 per il Paese. L’appello di fondi globale, con gli aiuti per la Siria inclusa, dovrebbe situarsi intorno ai 25 miliardi di dollari, hanno precisato le Nazioni Unite.