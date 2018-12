Eurozona: No bilancio comune, rilancio dei fondi salva-stati e salva-banche

Al termine di una riunione durata 18 ore, i ministri dell’Economia e delle Finanze della zona Euro hanno raggiunto un accordo per rafforzare l’Unione economica e monetaria in caso di future crisi. L’intesa, che sarà discussa dai capi di stato e di governo nel vertice di metà dicembre, prevede di consolidare il fondo salva-stati e il fondo salva-banche, e congela la proposta franco-tedesca di un Bilancio comune per l’Eurozona ; un tema che slitta al 2021.