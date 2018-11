Si presentano ai carabinieri come ‘Ping’ e ‘Pong’, denunciati due clandestini

Carpi – Avrà certamente strappato una risata il tentativo di camuffare la propria identità messo in atto da due cittadini cinesi durante un controllo ad opera dei Carabinieri del Radiomobile di Carpi. Ieri pomeriggio, infatti, una pattuglia dell’arma ha fermato in città i due stranieri, i quali alla richiesta di declinare le proprie generalità si sono presentati con i cognomi di “Ping” e “Pong”.

Dagli accertamenti che ne sono seguiti i militari hanno capito che i due orientali avevano un valido motivo per mentire sulla propria identità, dal momento che si trovavano illegalmente in Italia. I due, un 29enne e un 30enne, sono quindi stati accompagnati in caserma, dove sono stati fotosegnalati e hanno dovuto lasciare le loro impronte digitali negli archivi delle forze dell’ordine. Il tutto si è concluso con una denuncia a piede libero per clandestinità.

