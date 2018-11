La storia dei migranti minorenni… di 25 anni! (con moglie e figli)

Condividi

di Metapolitics

La storia è strappa lacrime: due minorenni di 15 e 12 anni trovano asilo in Gran Bretagna. Scappano dalla perfida tirannia dell’Iran. Accolti a braccia aperte dalla multiculturale Gran Bretagna vengono iscritti a scuola. Appure c’è qualcosa che non torna. I genitori di alcuni alunni cominciano a dubitare…fino a che non si scopre (per stessa ammissione dell’interessato) che il l’iraniano di 15 anni non è in realtà minorenne, ma un venticinquenne con moglie e figli!