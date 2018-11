Lite nel club per scambisti, lui le stacca un orecchio a morsi

Saludecio (Rimini), 26 novembre 2018 – L’ha presa a morsi con tale violenza da staccarle quasi l’intero orecchio. La fidanzata, una 35enne di Gubbio, è ora ricoverata in ospedale. Lui, 32, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Riccione, con l’accusa di lesioni personali gravissime. In passato lei l’aveva già denunciato per stalking, ma l’amore malato ha queste dinamiche, e non ci ha messo molto a tornare con l’uomo di cui crede di essere innamoratissima. Ieri mattina, stesa in un letto d’ospedale con un orecchio mozzato si chiedeva «cosa gli faranno poverino?».

Teatro della ferocia, ‘Il Tempio’, l’ormai stranoto locale per lo scambio di coppia. Ad attirare l’attenzione degli altri clienti, sono state le grida disperate provenire dalla zona della Spa. Uno dei primi ad accorrere è stato il titolare. La chiamata ai carabinieri è arrivata subito dopo, ma quando i militari della Tenenza sono arrivati, si sono trovati di fronte a una donna completamente in stato di choc.

Scoperto nome e cognome del giovane, le divise sono partire subito con direzione Gubbio, dove il 32enne lavora come macellaio in un supermercato. Alle 10 era già in manette.

