Lavaggio del cervello ai bambini, Unhcr: ‘Anche Superman era un rifugiato’

I rifugiati esistono oggi grazie a una convenzione internazionale che li tutela e li assiste, ma esistevano anche ieri, e si chiamavano esuli, esiliati, perseguitati. Fu un rifugiato, Enea, che in Italia trovò la tanto agognata patria; lo fu anche Dante, infatti non morì nella sua amata Firenze. È con questo approccio che dodici autori e dodici illustratori in Italia hanno raccolto una sfida dell’Unhcr e hanno dato vita a ‘Anche Superman era un rifugiato’, un libro che raccoglie dodici incredibili racconti che intrecciano le storie vere dei rifugiati di oggi con quelle dei rifugiati del passato.

Nel testo, scrittori e illustratori raccontano storie di “vite parallele accomunate da un sogno, una passione, un talento e il coraggio di metterli al servizio degli altri”, scrive l’Unhcr in una nota di presentazione del libro. “Pittori, musicisti, atleti, cantanti, poeti, registi, fotografi, scrittori (e supereroi), che ieri come oggi inseguono la semplice quanto folle idea di rendere il mondo più bello, perché diverso”.