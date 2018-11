Irlanda: servono piu’ migranti per costruire case per i migranti

Sono necessari più migranti per costruire case per tutti i migranti che si trasferiscono in Irlanda

L’Istituto per la ricerca economica e sociale (ESRI) ha affermato che per soddisfare la domanda di alloggi è necessario un afflusso di lavoratori edili immigrati. Il dott. Kieran McQuinn, professore associato di ricerca presso l’ERSI, ha affermato che l’Irlanda ha bisogno di un serio aumento dell’edilizia residenziale nei prossimi anni per soddisfare i fabbisogni di approvvigionamento nel settore abitativo e, di conseguenza, sarebbero necessari aumenti considerevoli di migrazione.