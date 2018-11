Varese: 15enne sequestrato da coetanei e torturato per ore

Un quindicenne sequestrato in un garage per ore da quattro coetanei, che lo hanno minacciato e torturato per farsi dare informazioni su un suo amico, che la banda stava cercando. E’ quanto – si legge su La Prealpina – hanno denunciato alla polizia i genitori del ragazzino, residente a Varese.

“Il quindicenne – si legge sul quotidiano online – ha infatti vissuto un pomeriggio da incubo, con episodi di una violenza inaudita e atteggiamenti da navigati boss della malavita”. Dopo esser stato legato a una sedia con dei fili elettrici, gli sarebbero stati versati addosso acqua e sapone liquido, e quindi picchiato e colpito sui piedi con una spranga di metallo, e ancora minacciato con un bastone chiodato.