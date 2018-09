184 clandestini sbarcano a Lampedusa. Salvini: stroncheremo il traffico di esseri umani

“Nelle ultime ore 184 immigrati sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni”. Ne danno notizia fonti del Viminale, lanciando accuse al governo de La Valletta: “Malta, per l’ennesima volta, ha scaricato il problema sull’Italia”.

Le stesse fonti fanno sapere che il ministero dell’Interno sta lavorando a “soluzioni innovative e efficaci per gestire questi arrivi”.

Scrive il ministro Salvini su Facebook:

“Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente TRAFFICO di esseri umani.

Abbiamo contattato le autorità Maltesi perché facciano il loro dovere, in caso contrario farò tutto il possibile perché i clandestini non sbarchino in Italia.

#portichiusi e che mi indaghino pure”.

Durante il vertice a Vienna, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo tunisino per affrontare il problema sbarchi: è stata fissata per martedì una riunione a Roma e il titolare del Viminale sarà presente. “Stiamo lavorando per soluzioni veloci, efficaci e innovative per stroncare il traffico di esseri umani”, spiega Salvini.