UE e ONU finanziano scuole delle migrazioni in Tunisia

La ‘Summer School on Migration’ rientra nel Programma regionale di sviluppo e protezione dei migranti(Pdpp) in Nord Africa, finanziato dall’Unione europea.

TUNISI, 11 SET – Ha preso il via ieri a Tunisi per proseguire sino al 15 settembre la 4a edizione della ‘Scuola estiva sulle migrazioni’. Realizzata dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) in Tunisia e dall’Istituto nazionale tunisino per il lavoro e gli studi sociali (Intes) il tema di quest’anno è ‘Migrazione e integrazione dei migranti nelle società ospitanti’.

Scopo di questa edizione è contribuire a scambiare punti di vista e riflessioni sul tema della migrazione tra i diversi attori e contribuire a creare iniziative per un’integrazione di successo dei migranti. Circa 50 partecipanti sono stati selezionati dal comitato scientifico della Summer School on Migration e potranno beneficiare di un programma di formazione multidisciplinare tenuto da esperti, ricercatori e rappresentanti di istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali. ”Questa quarta edizione ci ricorda il percorso che è stato intrapreso e che ha reso la scuola estiva sulle migrazioni un incontro annuale per discutere della migrazione in uno spazio totalmente dedicato. Lo stesso percorso, sostenuto sia dai partner nazionali che dalla società civile, ha portato al lancio di un Master in Migrazione in Tunisia, consentendo uno studio più approfondito della migrazione”, ha affermato Lorena Lando, capo missione dell’Oim in Tunisia, in occasione del discorso di apertura.

La ‘Summer School on Migration’ rientra nel Programma regionale di sviluppo e protezione dei migranti(Pdpp) in Nord Africa, finanziato dall’Unione europea e attuato dall’Oim in Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia, al fine di approfondire le conoscenze in materia di migrazione, rafforzare la coesione tra le comunità ospitanti e quelle migranti. (ANSAmed).