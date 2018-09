Rimini: barbone fruga nella spazzatura, denunciato per furto

Un senzatteto riminese, di 48 anni, è stato denunciato per furto dagli agenti della Polizia municipale perchè sorpreso a prendere rifiuti da un bidone dell’immondizia. Furto, appunto, con l’aggravante di aver rubato cose esposte alla pubblica fede.

Come scrive il Resto del Carlino, a presentare la denuncia è stata una residente della zona di via Darwin, che aveva raccontato di come il cassonetto per la raccolta differenziata dove gettava i suoi rifiuti, veniva manomesso da un uomo. La donna si è improvvisata detective e si è appostata alla finestra armata di macchina fotografica, per immortalare lo sfortunato che frugava nel bidone. Ha quindi scattato alcune foto e le ha portate alla Polizia municipale.

A quel punto la Polizia municipale non ha potuto fare altro che andare fino in fondo. Gli agenti avevano quindi tenuto sotto controllo l’intera via ed erano rimasti in attesa. E di lì a poco un uomo dall’aria malmessa si era messo a frugare all’interno del cassonetto, nella speranza di trovare qualcosa che potesse essergli utile. I vigili l’avevano fermato e identificato, scoprendo che si trattava di un riminese, di 48 anni, che oltre ad arrangiarsi per vivere, soffriva anche di qualche disagio psicologico. Un poveraccio che voleva solo arricchire la sua vita con gli scarti degli altri. La denuncia però è scattata ugualmente, e ora rischia di dover rispondere di furto e di violenza sulle cose.