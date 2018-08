Nave Diciotti, sospetta tubercolosi a bordo: sbarcano 16 migranti

L’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui tre con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l’ok anche del ministero dell’Interno. Qualche ora prima alcuni ispettori del ministero della Sanità erano saliti a bordo dell’imbarcazione della Guardia costiera.

I migranti saranno portati all’ospedale Garibaldi di Catania: le 11 donne eritree saranno trasferite in codice rosa nel reparto di ginecologia; degli altri cinque uomini tre saranno ricoverati per tubercolosi e due per polmonite.

Le balle della sinistra