Islam, Udine: urla del muezzin alle tre del mattino, protesta dei residenti

Udine – Ieri, nella sede della ex circoscrizione in via Pradamano, si è svolto un incontro tra residenti e amministrazione comunale. Presenti il vice-sindaco Loris Michelini e l’assessore ai quartieri Daniela Perissutti.

I cittadini – come riporta ilgiornalediudine.com – hanno presentato le loro rimostranze (a dir il vero sembra che alla polizia locale ci sia un plico di segnalazioni a riguardo) per la difficile convivenza con la moschea di via Marano. L’aspetto che più infastidisce i residenti italiani è il canto del muezzin, che già dalle tre del mattino comincia ad essere intonato, per concludersi intorno alle 4.30 del mattino. Ricordiamo che il muezzin secondo le regole islamiche ha il dovere di salmodiare 5 volte al giorno (tra notte e giorno).