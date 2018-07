Andria: rissa tra migranti con spranghe, bottiglie e catene. Tre feriti

video di Puglia Reporter

Si sono affrontati con spranghe, bottiglie e catene i due gruppi, probabilmente, di extracomunitari che si sono affrontati ieri sera nei pressi del nel parco “Graziella Mansi” di Andria.

Il bilancio della violenta rissa è di tre feriti, di cui uno è in gravi condizioni. Lo riporta un giornale locale

A picchiarsi sarebbero state una decina di persone, alcune ubriache, ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria “Buona speranza”. Sul posto i sanitari del 118 per i soccorsi.Tre persone ferite sono state trasportate all’ospedale “Bonomo” di Andria

Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine in merito al motivo del violento litigio e per individuare i responsabili della rissa. Nel parco, scrive sui social l’associazione politico culturale Forza Andria, erano presenti bambini con le famiglie che stavano giocando e trascorrendo il tempo libero.

La polizia locale ha bloccato la zona e interdetto la circolazione per molto tempo.