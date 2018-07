Marcello Foa: “l’Unione Europea calpesta il principo di sovranità popolare”

Marius Kalander TV

Noi siamo DE-MO-CRA-TI-CI e chi ci rappresenta deve rappresentare il popolo, mentre nell’Unione europea di oggi il principo di sovranità popolare viene relativizzato e, appena possibile, calpestato. La difesa di questo diritto dovrebbe unire tutti coloro che hanno a cuore la democrazia, invece constato con meraviglia il comportamento della cosiddetta sinistra moderata; così zelante nell’aiutare le élite transnazionali sebbene venga da queste sempre tradita.

Nel corso dei ‘I conti in tasca’, su Teleticino, osservavo che c’è una parte dell’informazione, e di opinione pubblica, che è stata europeista, ma che oggi subisce più di ogni altro gli effetti dell’austerity dell’Europa per cui si sono battuti. La televisione pubblica greca è stata chiusa, i pensionati greci ricevono metà della pensione a cui avevano diritto e lo stato sociale è stato smantellato. Tutte conquiste irrinunciabili per la sinistra sono state spazzate via dalla UE. Ma nei ranghi della sinistra moderata e cosmopolita non si sono levate grida di proteste; al contrario erano preoccupati di salvaguardare più gli interessi delle élite transnazionali che le conquiste sociali di un popolo, quello greco, ingiustamente martoriato.. Perché sono così ingenui?

P.S. Statene certi, lo stessso accadrà anche negli altri Paesi se la Troika prenderà il potere. E proprio loro, gli zelanti propagandisti, non saranno risparmiati.