Ex parlamentare Grillini: “Ho un tumore, come mi curo senza vitalizio?”

“Chi ha un cancro deve affrontare moltissime spese”. Lo scrive Franco Grillini, parlamentare dal 2001 al 2008 e storico attivista per i diritti dei gay, in un lungo post su Facebook in cui si sfoga contro i tagli dei vitalizi, tagli “molto dolorosi”, spiega, per chi come lui è malato di tumore. “So bene di essere impopolare con la polemica sui vitalizi e che è quasi impossibile ragionare con gli hater che si sono già scatenati”, premette Grillini, spiegando però di sentirsi colpito in “modo ingiusto e sproporzionato” dalla misura.

L’ex parlamentare dice: “Solo alla Camera – denuncia – ci sono 4-500 ex parlamentari a rischio indigenza dopo questo provvedimento”. Secondo Grillini è “ingiusto e crudele” prendere “provvedimenti retroattivi in modo indiscriminato” verso “persone anche di 80 e 90 anni o persone gravemente malate”. “Ora – annuncia – ci saranno una valanga di ricorsi compreso ovviamente il mio e – conclude – saremo di nuovo esposti al pubblico ludibrio”.

“Mi chiedo se una persona ce la fa con €1500 perché il signor Grillini non ce la fa con 2000 e passa euro, vorrei capire che tipo di assistenza vorrebbe”, si chiede un utente su Facebook. L’ex parlamentare replica così: “Con i tagli rimango con meno di 1200 euro, io vivo da solo e finora l’assistenza l’ho avuta da mia sorella di 67 anni perché non ho altri parenti e altra assistenza di notte che finora riuscivo a pagare, in ogni caso tranquillo – conclude -, se me la vado brutta farò come tanti altri che hanno chiuso con dignità la loro vita”. ADNKRONOS