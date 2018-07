Abruzzo: stop contributi turismo a hotel che ospitano migranti

La notizia arriva dall’Abruzzo, dove la Commissione Regionale ha fatto passare una modifica riguardante la legge 77, che concerne i fondi da destinare alle molte imprese turistiche che decidono di aderire.

La rivoluzione insita nella modifica fa riferimento in particolar modo a tutti quei centri e strutture (anche alberghi) che negli ultimi tempi hanno deciso di dedicarsi all’accoglienza dei migranti, un’attività che garantisce introiti più sicuri rispetto al tradizionale turismo.

È un trionfante Andrea Sospiri, Capogruppo regionale in Abruzzo di Forza Italia, ad ufficilizzare il tutto.“Gli alberghi e le strutture ricettive che hanno fatto business sull’accoglienza dei presunti profughi non accederanno ai fondi regionali destinati alle imprese turistiche. È il principio voluto e difeso dal Gruppo consiliare di Forza Italia, inserito nella modifica della legge 77, e che oggi è stato riconosciuto dalla giunta regionale con l’approvazione formale dei criteri da inserire nel bando in via di pubblicazione per l’erogazione delle risorse” ha dicharato lo stesso, come riportato su “Metropolitanweb”.

“Un principio sacrosanto e che va a sostenere coloro che negli ultimi tre anni hanno prodotto il proprio introito esclusivamente facendo impresa turistica, contribuendo al pil del nostro territorio e sfidando anche la crisi imperante”.

www.ilgiornale.it