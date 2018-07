Mestre: bollette non pagate, chiusa fornitura acqua ad anziano invalido

Anziani malati e poverissimi abbandonati dalle istituzioni

Mestre (Ve), 7 luglio – “Acqua per Maurizio”: questo il testo dello striscione affisso nella notte dai militanti di CasaPound presso la sede di Veritas, la società multiservizi di Venezia e Mestre, per denunciare la sospensione del servizio idrico nei confronti di Maurizio Cazzato, anziano pensionato invalido che sopravvive con meno di 300 euro al mese.

“Da ben 8 anni – spiega Tino Bozza, responsabile locale di CasaPound Italia – la fornitura è stata sospesa a Maurizio a causa di alcune inadempienze nei pagamenti delle bollette. Al di là delle questioni economiche consideriamo spietato il comportamento dell’azienda e chiediamo l’immediato intervento dell’assessore alle politiche sociali di Venezia, Simone Venturini, affinché intervenga prontamente e risolva la questione, riportando l’interessato ad usufruire di un bene primario come l’acqua. Non è pensabile che un nostro concittadino in grave difficoltà sia costretto a vivere al di sotto di ogni standard di modernità e salubrità, nella più totale indifferenza delle Istituzioni”.

“Oltre all’azione di protesta – aggiunge Bozza – ci siamo immediatamente attivati fornendo una scorta di acqua potabile all’anziano, ma è indispensabile l’intervento delle istituzioni a sostegno di una persona che vive oramai da anni in uno stato di grandissima difficoltà economica e senza alcuni beni primari. Continueremo a seguire il caso sino ad una sua risoluzione”.