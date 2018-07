Corruzione, arrestato ex giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa

di ansa

Corruzione, e’ questa l’accusa mossa all’ex giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana, Giuseppe Mineo arrestato dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Messina. Il magistrato sarebbe dovuto intervenire perche’ venisse sovrastimato il risarcimento del danno che Comune e Sovrintendenza dovevano a due societa’, “Open Land Srl” e “AM Group Srl”, controllate dai noti costruttori del siracusano, Frontino.

In cambio del suo interessamento, nella causa di cui era peraltro giudice relatore, Mineo avrebbe chiesto denaro per un amico: 115 mila euro per l’ex presidente della Regione, Giuseppe Drago.