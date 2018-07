Pd, Orlando: “se tornassi indietro rifarei tutto quanto”

“Non so se mi ricandiderei un’altra volta ma se mi chiede se tornassi indietro e rifarei quanto fatto, le direi di sì perché le cose che abbiamo proposto all’epoca vedo che oggi le dicono tutti, anche se ci rispondevano che bastava Renzi per vincere. Le cose poi non sono andate così”.

Lo ha detto l’ex ministro ed esponente della minoranza Pd, Andrea Orlando, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse intenzionato a ricandidarsi alla guida del partito.”Di coalizione larga, di cambio della natura del partito -ha sottolineato l’ex ministro- ora ne discutono tutti. Significa che quella battaglia, fatta in condizioni proibitive, era una battaglia giusta. Se fossimo stati ascoltati un po’ di più -ha concluso Orlando- forse il risultato di oggi potrebbe essere stato meno drammatico”. (askanews)