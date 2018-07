Milano: accoltellato figlio 19enne di Simona Ventura, è grave

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito gravemente a coltellate stamani nei pressi della discoteca Old Fashion di Milano, probabilmente nell’ambito in una lite. L’episodio è accaduto poco dopo le 5. Il giovane è stato portato all’ospedale di Niguarda del capoluogo lombardo ed è in prognosi riservata.

Il ragazzo di 19 anni accoltellato questa notte all’uscita della discoteca Old fashion di viale Alemagna a Milano sarebbe il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, secondo quanto riporta il Corriere.it. Trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando sul caso.