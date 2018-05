Degrado a Bologna: edificio occupato diventa una discarica

Un capannone abbandonato da decenni in Via Bignardi al quartiere Navile. Una struttura privata divenuta nel tempo rifugio per sbandati di diversa natura e dubbie attività e fonte di degrado che richiama altro degrado. una situazione non più sopportabile dai cittadini delal zona che chiedono un intervento decisivo a chi può risolvere il problema.

di Etv