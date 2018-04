Secondo Di Maio, il problema del Pd è solo Renzi

“Il Pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato”. È la replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi che, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, ha chiuso di fatto a qualsiasi ipotesi di alleanza con il Movimento 5 Stelle e la Lega.

“Noi – ha aggiunto Di Maio su Facebook – ce l’abbiamo messa tutta per fare un governo nell’interesse degli italiani. Il Pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno”.