Violenze 25 aprile, tre agenti feriti: giudice scarcera gli antifascisti

FIRENZE, 26 APR – Il giudice di Firenze Franco Attinà ha scarcerato i quattro manifestanti del corteo antifascista che a Firenze ieri, 25 aprile, aveva tentato di raggiungere le due cerimonie ufficiali per la Liberazione in programma in piazza Santa Croce e in piazza della Signoria senza autorizzazione.

Nell’udienza il giudice ha convalidato tre arresti su quattro. Inoltre, il giudice ha fissato al 28 maggio la data del processo in cui i quattro imputati risponderanno delle accuse di violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, e lesioni dopo che tre agenti sono rimasti feriti nei contatti di via Verdi.

Al termine dell’udienza i quattro, tra cui una donna, sono tornati subito in libertà. Sempre il giudice Attinà, riferisce il difensore, avvocato Tiziano Checcoli di Pisa, ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla procura di Firenze per una valutazione del comportamento delle forze dell’ordine ieri. In udienza la difesa ha mostrato dei video girati in strada. (ANSA)