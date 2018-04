Padoan: “Con Gentiloni lasciamo un Paese fuori dalla crisi”

di tg.la7.it

Approvato il Documento di economia e finanza tecnico, che non contiene riforme, dato che il governo è in carica solo per l’ordinaria amministrazione oggi davanti all’Eurogruppo il ministro dell’Economia rivendica il lavoro fatto fin qui, vaneggiando di un Paese fuori dalla crisi che puo’ crescere ancora.