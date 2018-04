Potenza: chiuse 803 piccole imprese in tre mesi

POTENZA, 21 APR – “Quasi nove piccole e medie imprese al giorno a Potenza e in provincia nei primi tre mesi dell’anno hanno abbassato le saracinesche”. Lo ha reso noto Confesercenti Potenza “con la rielaborazione, su scala provinciale, del rapporto Unioncamere-Infocamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel I trimestre 2018”.

Complessivamente “le attività economiche e produttive che – è specificato in un comunicato – hanno cessato al 30 marzo sono state 803. Solo in parte ‘compensate’ dalle nuove iscrizioni (624) con un saldo negativo di 179 esercizi-ditte in 90 giorni”.

“Siamo stufi di tenere il conto delle pmi che – ha sottolineato il presidente di Confesercenti, Giorgio Lamorgese – non ce la fanno più e quello di quanti riescono ancora a resistere. Vanno dunque messe in campo – ha aggiunto – misure straordinarie a sostegno delle piccole imprese commerciali”. (ANSA)