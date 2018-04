Sanzioni Russia, Borghezio: inaccettabili minacce dell’inviato USA all’Italia

“Le dichiarazioni rilasciate all’indirizzo di Matteo Salvini da parte dell’inviato USA in Ucraina Kurt Volker – afferma l’europarlamentare della Lega, Mario Borghezio – sono del tutto irricevibili e fuori luogo!

“Salvini – prosegue Borghezio – attualmente è il leader riconosciuto della coalizione di centro-destra ed in pole position per diventare premier italiano, pertanto le sue proposte hanno la più ampia legittimazione conferita dal voto popolare: la sua contrarietà alle sanzioni contro la Russia non è altro che la naturale conseguenza dell’applicazione del principio dell’interesse nazionale, dal momento che un simile provvedimento danneggia in primo luogo le imprese italiane”.

“E’ poi del tutto inaccettabile -conclude Borghezio – che si minaccino ‘gravi conseguenze’ a carico di un paese sovrano, indipendentemente da quello che possa pensare questa UE totalmente priva di sintonia con i bisogni dei popoli!”