Trento: detenzione e spaccio di droga, denunciato 16enne marocchino

TRENTO, 14 APR – Già noto alle forze dell’ordine, un ragazzo di 16 anni, marocchino è stato trovato dai carabinieri con 40 grammi di hashish. I militari di Borgo Valsugana, in Trentino, l’hanno controllato ieri in centro e denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. (ANSA).