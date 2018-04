Rapina con sparatoria in una sala slot nel Bergamasco: due morti

Due persone sono morte in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio, a Caravaggio, nel Bergamasco, durante una rapina alla sala di slot-machines Gold Cherry. Le vittime, secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, sarebbero un uomo e una donna. L’omicida, secondo le prime informazioni, è in fuga su una Renault Clio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. L’episodio lungo l’ex statale Padana Superiore. rainews.it