Milano: bottiglie di vetro contro la Polizia, arrestati spacciatori del Gambia

Lanci di bottiglie contro la polizia e due cittadini del Gambia arrestati. Succede in Stazione Centrale a Milano, nel pomeriggio di giovedì. Prenderli non è stato facile per gli agenti, che hanno dovuto proteggersi dalla pioggia di oggetti lanciati da altri stranieri presenti. Si tratta di due migranti irregolari, di 24 e 26 anni. Sono accusati di spaccio in concorso.

L’intervento degli uomini del Commissariato Garibaldi Venezia è frutto del servizio di osservazione e controllo realizzato dai poliziotti in borghese. Gli agenti sono entrati in azione dopo aver notato i due pusher attorno alle 16: un acquirente – un cittadino bulgaro, in compagnia di due amici – aveva acquistato una bustina di droga per 20 euro. Appena ricevuta la somma, lo spacciatore aveva consegnato dieci dei venti euro ad un’altra persona che era lì a fianco.

I poliziotti allora hanno deciso d’intervenire fermando a distanza di sicurezza e identificando l’acquirente, che spontaneamente dichiarava di aver appena acquistato due grammi di droga. Alla vista della polizia, i due cittadini del Gambia hanno provato a raggiungere il folto gruppo di cittadini stranieri – una cinquantina – che gravita nella piazza Duca d’Aosta. Alcuni di loro hanno lanciato bottiglie di vetro contro i poliziotti senza, per fortuna, colpirli.

A gennaio diversi pusher della Stazione Centrale si erano scagliati con sassi e bottiglie contro l’inviato di Striscia la notizia, Vittorio Brumotti, durante un suo servizio giornalistico.

Fonte http://loreto.milanotoday.it