Assurdo che il governo Gentiloni abbia espulso diplomatici russi

Appare del tutto grottesco, nonché fuori luogo che un governo ormai arrivato alla fine del proprio mandato, con un nuovo parlamento eletto abbia l’arroganza di prendersi l’onere di decidere quali relazioni internazionali deve privilegiare il proprio paese. È assurdo che il governo Gentiloni abbia espulso dei diplomatici della federazione russa, non valutando che c’è una chiara volontà dei maggiori leader dei partiti usciti vincitori delle elezioni di migliorare le relazioni diplomatiche con Mosca.

È assolutamente necessario per l’Italia ristabilire il commercio con la Federazione russa, tramite la revoca delle sanzioni sull’agroalimentare che stanno massacrando l’economia italiana e in specialmodo una regione come la Toscana che poteva esportare tantissimo del proprio vino, del proprio olio e dei propri prodotti verso un mercato favorevole ed in grande espansione.

Registriamo invece una nota positiva nella miopia del governo italiano, un coraggioso sindaco Mario Puglia di Vagli di Sotto, continua nella sua opera di intenso impegno a favore del miglioramento e del consolidamento di relazioni stabili ed amichevoli tra la Repubblica Italiana e la federazione russa. La commemorazione dell’eroe caduto combattendo contro il terrorismo di sabato scorso è stato un gesto di grande capacità. Anche lì la Russia fa quello che l’occidente tarda a fare e difende tutti noi. Avere un sindaco lungimirante che fa quello che un governo illegittimo non riesce a fare è motivo di grande orgoglio per la Toscana.

Irina Socolova Portavoce Associazione Toscana Russia