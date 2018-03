Maria Elena Boschi: ‘Ribadiamo il nostro impegno contro il razzismo’

Un mondo senza pregiudizi gira per il verso giusto: oggi, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, ribadiamo il nostro impegno a costruire una società inclusiva e plurale. Lo scrive Maria Elena Boschi su Facebook.

Un impegno che parte dall’informazione e dalla sensibilizzazione: ecco lo spot realizzato dall’UNAR nell’ambito della XIV settimana di azione contro il razzismo, volto ad accrescere una coscienza non discriminatoria presso l’opinione pubblica e in particolare fra i giovani .

Un’azione – continua la Boschi – promossa anche tramite l’organizzazione di eventi culturali nei comuni vincitori del bando UNAR per il contrasto alle discriminazioni etnico-razziali attraverso la cultura e con occasioni di dialogo interculturale e di dibattito promosse da enti ed associazioni del settore.

Contro il vento della paura, del razzismo e dei pregiudizi che possono ipotecare il futuro e la libertà della nostra comunità costruiamo un’Italia e un mondo che vadano ogni giorno #perilversogiusto. #avanti, conclude la Boschi.