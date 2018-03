Furti e rapine, tunisino arrestato 5 volte in 10 giorni: sempre rilasciato

Modena – Si è chiusa con un arresto e il trasferimento in carcere del protagonista una vicenda molto particolare, che ha tenuto impegnate per diverse settimane le forze dell’ordine di Modena. Si tratta della parabola criminale di un giovane immigrato di origine tunisina, che nel mese di marzo ha messo a segno una lunga serie di furti e rapine nella zona adiacente al parco Novi Sad. Il ragazzo è stato denunciato per ben cinque volte in dieci giorni dalla Polizia di Stato – ad esempio per il tentato furto con lesioni ai danni di un automobilista – ma era sempre stato rilasciato con una denuncia, credendo che si trattasse di un minorenne.

Anche i Carabinieri avevano avuto a che fare con il malvivente, arrestato qualche giorno fa dopo furti su auto e la fuga all’interno de La Tenda di viale Molza. Anche in questo caso, tuttavia, il Tribunale lo aveva rilasciato con l’unica prescrizione di presentarsi in caserma per l’obbligo quotidiano di firma.

Gli uomini della Questura, trovandosi di fronte ad un giovane che continuava imperterrito a commettere reati, sono però voluti andare fino in fondo e hanno richiesto un esame medico. Il Policlinico ha quindi eseguito il test auxologico, riuscendo a dimostrare che il ragazzo aveva in realtà superato la maggiore età. Questo ha permesso alla Procura di richiedere e ottenere dal Tribunale un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nel pomeriggio di ieri, quindi, gli agenti del Posto di Polizia Centro – ben sapendo dove il giovane orbitava – lo hanno rintracciato al Novi Sad e scortato al Sant’Anna. La storia di questo nordafricano è purtroppo simile a quella di molti altri: arrivato a gennaio a Lampedusa dopo la traversata del Mediterraneo, si è dichiarato minorenne per essere ospitato in un centro di accoglienza (a Trapani) dal quale poi è fuggito. A Modena, dopo essere stato “beccato” la prima volta, era seguito dai servizi sociali e alloggiava presso un hotel, dal quale però partivano i suoi raid criminali.

www.modenatoday.it