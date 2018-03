La Russia espellerà 23 diplomatici britannici

La Russia espellerà 23 diplomatici britannici in risposta all’espulsione di altrettanti diplomatici russi da Londra. Lo ha riferito il ministero russo degli Esteri, dove oggi è stato convocato l’ambasciatore britannico Laurie Bristow nel pieno della tensione per l’avvelenamento a Salisbury dell’ex spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia, compiuto con un agente nervino.

I 23 diplomatici britannici saranno dichiarati “persona non grata” ed espulsi entro una settimana. Inoltre, riferisce la Bbc citando il ministero degli Esteri russo, verrà chiusa l’attività del British Council in Russia e verrà ritirata l’autorizzazione ad aprire un consolato britannico a San Pietroburgo. Londra ha annunciato il 14 marzo l’espulsione di 23 diplomatici russi in seguito all’avvelenamento di Skripal, avvenuto il 4 marzo. ADNKRONOS