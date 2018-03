Presidenze delle Camere, M5s incontra Grasso

ROMA, 15 MAR – Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ha ricevuto stamattina Danilo Toninelli e Giulia Grillo del Movimento 5 Stelle per un incontro interlocutorio in cui si è discusso del tema delle presidenze delle Camere. È quanto si legge in una nota di LeU. ansa