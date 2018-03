Un altro “migrante” ospite di don Biancalani arrestato per droga

PISTOIA – Un 20enne di origini gambiane, richiedente asilo, è stato arrestato per spaccio a Pistoia. Il giovane, domiciliato nella foresteria annessa alla Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro, era già stato arrestato nel maggio del 2017 per un analogo fatto.

La Chiesa – scrive www.firenzepost.it – è quella del sacerdote protettore dei migranti, Don Massimo Biancalani, famoso per aver portato i migranti in piscina e per non redarguire i suoi protetti, anche quando sbagliano gravemente. Alle due di questa notte nell’ambito di un servizio antidroga eseguito dai militari del Norm di Pistoia, è stato bloccato nel vicolo della Torre, dopo avere ceduto una dose probabilmente di marijuana ad un giovane che è riuscito a dileguarsi a piedi nelle viuzze del centro storico.

I militari hanno trovato addosso allo spacciatore sei involucri già pronti dello stesso stupefacente nascosti negli slip e la banconota appena ricevuta dallo sconosciuto assuntore. La perquisizione ha riguardato anche il posto letto che il giovane occupa nella struttura che lo ospita, con esito negativo. Il ragazzo è stato trasferito al carcere di Pistoia dove sarà interrogato nei prossimi giorni.