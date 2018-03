Pif al Pd: “Bisogna sostenere il M5s, non lasciate il Paese alla destra”

“Avete fatto un governo con Angelino Alfano, con Denis Verdini, il Patto del Nazareno. E adesso fate storie per il M5s?”. Dal suo profilo Facebook Pif invita il Pd a mettere l’orgoglio da parte e ad avere un confronto con il Movimento cinque stelle “per non lasciare l’Italia in mano alla destra”

Il regista di “La mafia uccide solo d’estate”, ricorda ai dem riottosi a dialogare con Luigi Di Maio l’esperienza della scorsa legislatura: “Per il bene del paese, non voglio entrare nel merito. Ma nella coalizione – continua Pif – avete Pierferdinando Casini: provate a chiedergli cosa pensa di Totò Cuffaro, e poi capite con quale pensiero politico vi siete associati. E adesso fate storie per il Movimento 5 Stelle?”.

video Facebook / Pif