Urlando ‘basta’, i senegalesi hanno devastato il centro di Firenze

⚠ Molto semplice, nell'idea che ho quando parlo di un Paese civile, gente così sarebbe rimandata in Senegal in un paio d'ore e chi li fomenta, sbattuto in galera. ⚠Non può esistere alcun motivo, per accettare che qualcuno possa comportarsi così…questo è un avvenimento che dovrebbe preoccupare e fare riflettere tutti, la protesta inscenata da un numeroso gruppo di uomini della comunità senegalese fiorentina, ricorda le rivolte delle banlieu parigine o delle periferie londinesi e tedesche.

