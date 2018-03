Di Battista va a votare ma sbaglia il seggio

La lunga mattinata di Di Battista, va a votare ma il seggio e’ sbagliato Alessandro Di Battista del Movimento Cinque Stelle si è recato nel corso della matinata presso la sazione elettorale in Via Taverna a Roma per poi scoprire, imbarazzato, che il seggio elettorale era cambiato per via del cambio di residenza che ha effettuato nel corso degli ultimi anni. Si è allora recato alla sezione della scuola di Vallombrosa. Fonte: Agenzia Vista