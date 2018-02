Costi dei morosi spalmati in bolletta, Noiconsumatori: ”Non è bufala”

Le verità scomode vengono spacciate per bufale dai media vicini al governo.

«Nessuna bufala c’è solo da imbufalirsi per la decisione di spalmare costi e morosità tra gli utenti modello come avviene nei condomini, anche perché si tenta da più parti di oscurare tanti vergognosi aumenti imposti agli utenti indifesi». A denunciarlo è l’avvocato Angelo Pisani presidente di Noiconsumatori, che pubblicando un’attuale bolletta tenta di far chiarezza sul vespaio di polemiche diffuse in rete, che parlano dell’argomento come una bufala via Whatsapp. Eppure le cose non stanno affatto così – riporta il Mattino

Le bollette elettriche non pagate saranno (in parte) a carico degli altri utenti

«L’unica verità per ora è che non si conosce l’importo esatto che sarà addebitato agli utenti onesti, che potrebbe esser minore o maggiore dei 35 euro supposti, che tra l’altro varierà secondo i gusti di chi lo impone, ma il sistema di spalmare i costi e morosità su chi paga regolarmente purtroppo è amara realtà gino a quando la giustizia non interverrà a tutela dei diritti dei consumatori completamente calpestati o meglio oscurati – prosegue Pisani -. Appena i consumatori hanno aperto gli occhi qualcuno subito ha tentato di correre ai ripari e quale modo migliore se non quello di creare confusione, seminando dubbi con il solito timbro ormai di moda della fake news, ma purtroppo e basterebbe guardare attentamente già le bollette attuali pè amara verità che, oltre al consumo, già addebitano agli utenti costi di sistema e tasse varie poco trasparenti che con il tempo aumenteranno in proporzione alle operazioni finanziarie e bilanci delle società del settore».