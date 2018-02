“Ennesimo attacco alla verita’!”, perquisita casa del dott. Stefano Montanari

“Ennesimo attacco alla verita’!”. Questa mattina – scrive il dr. Montanari su Facebook – dalle ore 8:30 la guardia di finanza sta perquisendo l’appartamento del dott. Stefano Montanari e della dott.Ssa Antonietta Gatti. In seguito sara’ perquisito il laboratorio nanodiagnostics, ove verranno sequestrati tutti i computer e i documenti in possesso.

Pertanto, al momento i dottori Gatti e Montanari sono costretti a sospendere tutte le attivita’ relative ai loro studi, comprese conferenze, consulenze e analisi, e a rinviarle in data da definire.