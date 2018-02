UNION PMI: Progetto per tutelare i diritti delle micro e piccole e medie imprese

Il 23 febbraio alle ore 11.00 presso Cardinal Hotel St Peter Rome a Roma si terrà la presentazione del progetto di costituzione di una SICAF da parte di UNION PMI, associazione di imprese nazionale.

Tale iniziativa nasce dal ruolo che UNION PMI ha assunto nel corso degli ultimi tempi ovvero quello di tutelare i diritti delle micro e piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario e della Pubblica Amministrazione.

Il progetto SICAF nasce per sostenere le imprese nella interlocuzione, spesso asimettrica, tra imprese e sistema finanziario.

Introdotto in Italia grazie decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, SICAF è l’acronimo di “società di investimento a capitale fisso” rappresentano uno schema qualificato come Organismo di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR).

UNION PMI nel convincimento che innovare in qualsiasi campo è elemento basilare per distinguersi, promuove la partecipazione di professionisti ed imprese ad un percorso alternativo di investimento qualificato in forma di società per azioni. L’aspetto innovativo delle SICAF è che queste possono investire il patrimonio non solo attraverso l’emissione di azioni, ma anche tramite l’emissione di altri strumenti finanziari partecipativi. Si tratta, in tema finanziario di una interessante novità che potrebbe innescare effetti positivi sul sistema finanziario e soprattutto avere ricadute positive nei confronti delle imprese.

UNION PMI, nella persona del suo Direttore Generale dott. Pasquale D’Alena, sottolinea come “lo sforzo che il gruppo dirigente di UNION PMI, i professionisti e le aziende si apprestano a compiere è direttamente proporzionale al valore innovativo della proposta progettuale di costituzione di una SICAF che sposa la generalizzata esigenza delle micro e piccole medie imprese di accedere al credito in modalità più trasparenti”.

Durante questa giornata si affronteranno i temi principali legati alla costituzione di una SICAF, di come questa potrà essere funzionale al sistema impresa e di come essa possa ritenersi leva di sviluppo economico.

UNION PMI inoltre traccerà un nuovo percorso per le aziende che la legge concede nell’ipotesi che la risposta delle stesse imprese possa creare le premesse di crescita per esse stesse e tutto il sistema

associativo.

Comunicato stampa UNIONPMI – Associazione delle Piccole e Medie Imprese

Sito web www.unionpmi.eu