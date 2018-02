Calenda: la Lega di Salvini si pone fuori dai valori della Costituzione

12 FEB – “La Lega non è sempre stata come oggi è quella di Salvini, è anche stata la Lega di Maroni, che è stato un bravo ministro dell’Interno, la Lega di Zaia che amministra in Veneto. La Lega di Salvini è una Lega invece che parla per slogan, che non affronta mai nella concretezza i problemi, che è priva di esperienza di governo, in particolare lo è Salvini, che anzi ha dimostrato incompetenza quando è stato a Bruxelles, dove non si è mai presentato o si è presentato molto poco (in realtà, è falso, ndr). Questa Lega qui sta prendendo una curvatura che la pone fuori di quelli che sono i valori della Costituzione”, lo ha detto Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, intervistato da Serena Bortone ad Agorà, su Rai3.”

“La storia non si ripete mai nello stesso modo. Non credo ci sia un pericolo di fascismo, credo che ci sia un pericolo di una nuova forma di razzismo che si salda all’idea che certi problemi possano essere affrontati in modo ideologico e semplice con gli slogan.” (ANSA)

Invece il Pd, che ha svenduto la sovranità nazionale del Paese ai poteri sovranazionali è dentro i valori della Costituzione?