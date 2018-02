Macerata: uno dei migranti feriti scappa dall’ospedale

Gideon Azeke, 27 anni, originario del Ghana, uno dei migranti feriti durante la sparatoria messa in atto da Luca Traini, si è allontanato dall’ospedale di Macerata. All’uomo, stando a quanto si dice, sarebbe stato estratto un proiettile dalla gamba destra.

Aveva dato le dimissioni volontarie, poi è tornato in ospedale per farsi ricoverare, ma ora è scappato. Sono stati allertati i carabinieri. Del migrante, che non aveva documenti, è ignota la vera nazionalità. Secondo quanto ha dichiarato e in diverse interviste, si chiamerebbe Gideon Azeke. Ad alcuni giornalisti ha detto di essere nigeriano, ad altri ha detto di essere ghanese. Perché non era piantonato?

I migranti feriti sarebbero sei, 4 dei quali sono stati dimessi il giorno dopo la sparatoria.

I nomi dei sei feriti sono: Jennifer Odion, Nigeria, 25 anni. Mahamadou Toure, Mali, 28 anni. Wilson Kofi, Ghana, 20 anni. Festus Omagbon, Nigeria, 32 anni. Gideon Azeke, 25 anni. Omar Fadera, Gambia, 23 anni.